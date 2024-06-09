Закон бумерангу в дії: на Росії перервали матч через ракетну небезпеку

Матч Другої ліги Росії між Авангард (Курськ) — Іртиш (Омськ) було призупинено через оголошення загрози атаки Б на території Курської області.

Про це повідомив Telegram-канал команди-господарів.

Після оголошення повітряної тривоги болівальники, футболісти та персонал пішли в укриття. Це сталося о 16:39 за київським часом. Після того, як о 17:31 оголосили відбій, гра була відновлена.

Зазначимо, що в сусідній Білгородській області після оголошення ракетної небезпеки пролунали вибухи та почалася пожежа. Тривогу там оголошували вже втретє за день.