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Закон бумерангу в дії: на Росії перервали матч через ракетну небезпеку

Игорь Чернявский — 9 червня, 17:57
Закон бумерангу в дії: на Росії перервали матч через ракетну небезпеку

Матч Другої ліги Росії між Авангард (Курськ) Іртиш (Омськ) було призупинено через оголошення загрози атаки Б на території Курської області.

Про це повідомив Telegram-канал команди-господарів.

Після оголошення повітряної тривоги болівальники, футболісти та персонал пішли в укриття. Це сталося о 16:39 за київським часом. Після того, як о 17:31 оголосили відбій, гра була відновлена.

Зазначимо, що в сусідній Білгородській області після оголошення ракетної небезпеки пролунали вибухи та почалася пожежа. Тривогу там оголошували вже втретє за день.

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