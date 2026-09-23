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Долгополов закликав до дзеркальних ударів по Росії після обстрілу університету в Києві

Денис Іваненко — 23 вересня 2026, 15:59
Долгополов закликав до дзеркальних ударів по Росії після обстрілу університету в Києві
Олександр Долгополов
btu.org.ua

Експерша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на чергову атаку Росії по Києву, закликавши відповідати дзеркально.

Колишній тенісист зробив це в соцмережі X.

Чинний військовослужбовець опублікував відео удару по навчальному закладу. Він в емоційному дописі заявив, що такі ж обстріли мають відбуватись і на території Росії.

"Російські свині атакують університет, переповнений студентами, під час навчальних занять. Ви бачили, щоб західні "ватники" обурювалися так само, як після атак на московські нафтопереробні заводи?

Так і думав. Подібні удари мають завдаватися по Москві та по всій Росії. Ми робимо недостатньо", – написав Долгополов.

Зазначимо, що в Києві внаслідок масованої атаки російських БПЛА 23 вересня є чимало жертв. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 23 поранених людей.

Нагадаємо, що напередодні росіяни двома авіабомбами зруйнували будинок юної української біатлоністки в Сумах. Дівчина та її батьки дивом не постраждали.

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