Долгополов закликав до дзеркальних ударів по Росії після обстрілу університету в Києві
Експерша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на чергову атаку Росії по Києву, закликавши відповідати дзеркально.
Колишній тенісист зробив це в соцмережі X.
Чинний військовослужбовець опублікував відео удару по навчальному закладу. Він в емоційному дописі заявив, що такі ж обстріли мають відбуватись і на території Росії.
"Російські свині атакують університет, переповнений студентами, під час навчальних занять. Ви бачили, щоб західні "ватники" обурювалися так само, як після атак на московські нафтопереробні заводи?
Так і думав. Подібні удари мають завдаватися по Москві та по всій Росії. Ми робимо недостатньо", – написав Долгополов.
Зазначимо, що в Києві внаслідок масованої атаки російських БПЛА 23 вересня є чимало жертв. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 23 поранених людей.
Нагадаємо, що напередодні росіяни двома авіабомбами зруйнували будинок юної української біатлоністки в Сумах. Дівчина та її батьки дивом не постраждали.