Долгополов закликав до дзеркальних ударів по Росії після обстрілу університету в Києві

Експерша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на чергову атаку Росії по Києву, закликавши відповідати дзеркально.

Колишній тенісист зробив це в соцмережі X.

Чинний військовослужбовець опублікував відео удару по навчальному закладу. Він в емоційному дописі заявив, що такі ж обстріли мають відбуватись і на території Росії.

"Російські свині атакують університет, переповнений студентами, під час навчальних занять. Ви бачили, щоб західні "ватники" обурювалися так само, як після атак на московські нафтопереробні заводи? Так і думав. Подібні удари мають завдаватися по Москві та по всій Росії. Ми робимо недостатньо", – написав Долгополов.

ruZZian pigs attack a university full of students at teaching hours.

Have you seen the western vatniks outraged like after attacks on Moscow refineries?

Yeah, thought so.

Similar strikes should be in Moscow and all over ruZZia.

We are not doing enough pic.twitter.com/yrCkXeapZY — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) September 23, 2026

Зазначимо, що в Києві внаслідок масованої атаки російських БПЛА 23 вересня є чимало жертв. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 23 поранених людей.

Нагадаємо, що напередодні росіяни двома авіабомбами зруйнували будинок юної української біатлоністки в Сумах. Дівчина та її батьки дивом не постраждали.