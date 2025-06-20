Клуб АПЛ – головний претендент на придбання Ваната

Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат може розпочати наступний сезон у складі Сандерленда.

Про це повідомляє Daily Express.

За інформацією джерела, низка англійських клубів висловлювала свою зацікавленість у придбанні 23-річного українця. Проте саме "чорні коти" просунулися найдалі серед усіх претендентів на футболіста.

Ще до закінчення сезону-2024/25 Сандерленд розробив план з трансферу Ваната у разі виходу з Чемпіоншипу до АПЛ. Оскільки клуб успішно впорався із цим завданням, він має намір підписати українця.

Наразі Сандерленд є єдиною командою АПЛ, яка веде офіційні переговори з табором Ваната. Повідомляється, що сторони швидко досягнуть угоди щодо особистих умов контракту.

Однак проблемою можуть стати фінансові запити Динамо, яке вимагає за свого нападника 21 мільйон фунтів. І при цьому кияни не збираються знижувати ціну.

Зазначається, що в ідеалі "біло-сині" хочуть зберегти Владислава на період кваліфікації Ліги чемпіонів. Столичний колектив стартує з другого раунду, де він зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

У сезоні-2024/25 Владислав Ванат записав на свій рахунок 21 гол та 9 асистів у 45 матчах Динамо в усіх турнірах. Він другий рік поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.

Нагадаємо, що у складі Сандерленда вже є український форвард в особі Назарія Русина. Проте англійці мають намір продати його.