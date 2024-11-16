Перу та Чилі зіграли внічию, Уругвай драматично переміг Колумбію в матчі кваліфікації на ЧС-2026

Завершилися 2 матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 у Південній америці.

Збірні Перу та Чилі не зуміли порадувати своїх фанатів – гра завершилася "сухою" нічиєю.

Уругвай та Колумбія видали набагато цікавіший матч. Колумбійці зрівняли на 90+6 хвилині, чим, здавалося, забезпечили собі нічию. Господарі не змирилися з таким розкладом подій. Через 5 хвилин Угарте приніс їм надважливу перемогу.

Відбір на ЧС-2026 – КОНМЕБОЛ

16 листопада, 11 тур

Перу – Чилі 0:0

Уругвай – Колумбія 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Кінтеро (31), 1:1 – Санчес (57, авт), 2:1 – Агірре (60), 2:2 – Гомес (90+6), 3:2 – Угарте (90+11)

Нагадаємо, що вчора також відбулися матчі Ліги націй УЄФА. З результатами можна ознайомитися ТУТ.