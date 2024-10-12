Бажання президента: у збірну Бразилії можуть перестати викликати футболістів, які грають у Європі

Президент Бразилії Луїс Інасу Лула да Сілва хоче, щоб до лав національної збірної перестали викликати гравців з Європи.

Про це пише Mundo Deportivo.

Як повідомляє джерело, керівник країни незабаром проведе зустріч з представниками Федерації футболу Бразилії аби обговорити це питання.

Нещодавно Лула да Сілва зізнався, що незадоволений тим, що більшість представників "Селесао" грають не у рідному чемпіонаті.

"Ті, хто грає за кордоном, нічим не кращі за тих, хто грає тут. Я вже давно стверджую, що у збірній Бразилії повинні бути гравці, які грають в країні. Два гравці, які забили вчора, грають у Бразилії. Ми повинні давати можливості гравцям звідси, а не гостям з-за кордону", – сказав він у коментарі для SAPO.br.

Нагадаємо, у матчі 9 туру відбору до ЧС-2026 у Південній Америці бразильці здолали Чилі з рахунком 2:1. Голи забили Ігор Жезус та Луїс Енріке Андре, яки виступають на Батьківщині за Ботафого.