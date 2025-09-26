Захотів відчути себе Ноєром: голкіпер Барселони привіз епічний гол у порожні ворота у матчі з Ов'єдо

У шостому турі Ла Ліги Барселона грає проти Ов’єдо, і саме в цьому матчі трапився епізод, який уже встиг розлетітися мережею.

На 33-й хвилині голкіпер каталонців Жоан Гарсія вирішив діяти в стилі Мануеля Нойєра, і пішов в обіграш суперника біля власних воріт.

Але задумка завершилася катастрофою: замість точного пасу він віддав м’яч прямо під удар хавбеку Ов’єдо Альберто Рейні.

Футболіст гостей не розгубився і відправив м’яч у порожні ворота, відкривши рахунок у матчі.

JOAN GARCIA WHAT AN ASSIST 🤩 pic.twitter.com/jtXCe8hx0e — Hater Central (@TheHateCentral) September 25, 2025

Помилка Гарсії стала одним із найяскравіших моментів не тільки матчу, але й туру, та викликала шквал обговорень серед уболівальників.

