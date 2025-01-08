Борнмут за тиждень втратив двох нападників

Англійський Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, серйозно постраждав від травм. За останній тиждень клуб втратив одразу двох форвардів.

Про травму резервного нападника Енеса Унала повідомила пресслужба "вишень".

Турецький гравець зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки правої ноги під час тренування. За словами спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, сезон для Унала завершений, відновлення займе 10-12 місяців.

We are devastated to confirm that Enes Ünal has suffered a tear to his right anterior cruciate ligament during a training session this week.



We are all behind Enes and the club's medical and performance staff will support him in every way possible. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 8, 2025

Також напередодні надовго вибув основний нападник команди Еванілсон. Вчора, 7 січня, він успішно переніс операцію з відновлення перелому плеснової кістки. Травму бразилецб отримав у переможному матчі проти Евертона Віталія Миколенка.

На даний момент Борнмут посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ з 33 очками у 20 матчах. Команда не програє уже 8 матчів поспіль в АПЛ, що є клубним рекордом.