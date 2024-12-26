Лідер Манчестер Сіті може перейти в турецький клуб

Клуб Жозе Моурінью, Фенербахче зацікавлений у підписанні атакувального півзахисника Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє Fanatik.

Контракт 33-річного бельгійського хавбека з чемпіонами Англії діє до літа 2025 року, що дає йому можливість піти у статусі вільного агента. Проте, не виключено, що Фенербахче не чекатиме завершення сезону та спробує підписати Де Брейне вже у січні наступного року.

У поточному сезоні на рахунку хавбека 2 голи та 2 асисти у 15 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Фенербахче також хоче підписати форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який не входить у плани нового головного тренера команди, Рубена Аморіма.