Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідер Манчестер Сіті може перейти в турецький клуб

Олег Дідух — 26 грудня 2024, 15:41
Лідер Манчестер Сіті може перейти в турецький клуб
Кевін Де Брейне
ФК Манчестер Сіті

Клуб Жозе Моурінью, Фенербахче зацікавлений у підписанні атакувального півзахисника Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє Fanatik.

Контракт 33-річного бельгійського хавбека з чемпіонами Англії діє до літа 2025 року, що дає йому можливість піти у статусі вільного агента. Проте, не виключено, що Фенербахче не чекатиме завершення сезону та спробує підписати Де Брейне вже у січні наступного року.

У поточному сезоні на рахунку хавбека 2 голи та 2 асисти у 15 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Фенербахче також хоче підписати форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який не входить у плани нового головного тренера команди, Рубена Аморіма.

Кевін Де Брейне Манчестер Сіті Фенербахче

Кевін Де Брейне

Батько року: лідер Ман Сіті записав на відео, як лякає дітей у масці Грінча
Де Брейне – про контракт з Манчестер Сіті: Все прийде в свій час, все буде добре
Пірло лише десятий. Складено рейтинг найкращих півзахисників ХХІ століття
Манчестер Сіті підготувався до відходу Де Брейне
Гвардіола – про "конфлікт" з Де Брейне: Ви думаєте, мені подобається, коли він не грає?

Останні новини