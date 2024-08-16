Вистачило на місяць: Алькантара покинув штаб Барселони

Ексгравець збірної Іспанії Тьяго Алькантара покинув пост асистента головного тренера Барселони.

Про це повідомили в пресслужбі клубу.

На цьому посту колишній гравець Барселони, Баварії та Ліверпуля пробув місяць. Причини чому саме Алькантара ухвалив таке рішення після короткої роботи невідомі, як і його наступні плани.

Тьяго тільки нещодавно завершив професійну футбольну кар'єру у віці 33 років. Замість нього, пост асистента головного тренера займе Арнау Бланку, колишній тренер Барселони U-16. Він працював у молодіжній системі каталонців 11 сезонів.

Нагадаємо, нещодавно Барселону очолив Ханс-Дітер Флік, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

Раніше "блаугранас" після 18 років гри за команду покинув півзахисник Сержі Роберто.