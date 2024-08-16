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Вистачило на місяць: Алькантара покинув штаб Барселони

Владислав Мошківський — 16 серпня, 16:37
Вистачило на місяць: Алькантара покинув штаб Барселони
Getty Images

Ексгравець збірної Іспанії Тьяго Алькантара покинув пост асистента головного тренера Барселони.

Про це повідомили в пресслужбі клубу.

На цьому посту колишній гравець Барселони, Баварії та Ліверпуля пробув місяць. Причини чому саме Алькантара ухвалив таке рішення після короткої роботи невідомі, як і його наступні плани.

Тьяго тільки нещодавно завершив професійну футбольну кар'єру у віці 33 років. Замість нього, пост асистента головного тренера займе Арнау Бланку, колишній тренер Барселони U-16. Він працював у молодіжній системі каталонців 11 сезонів.

Нагадаємо, нещодавно Барселону очолив Ханс-Дітер Флік, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони.

Раніше "блаугранас" після 18 років гри за команду покинув півзахисник Сержі Роберто.

Баварія Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліверпуль Флік Хаві Ернандес Тьяго Алькантара

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