Тутєров відзначився третім голом за Ексетер в англійському чемпіонаті

Український нападник Тімур Тутєров відзначився черговим голом за Ексетер.

Це сталося у матчі 44 туру третього дивізіону Англії проти Стокпорта.

Форвард, права на якого належать Сандерленду, вийшов на заміну на 62-й хвилині, а на 70-й забив гол, зрівнявши рахунок 2:2.

Сам поєдинок у підсумку завершився внічию 3:3.

Ексетер набрав 48 очок та залишився на 21-му місці в турнірній таблиці. А на рахунку українця у поточному сезоні 15 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.

Нагадаємо, Ексетер Сіті орендував українця до кінця поточного сезону-2025/26. Угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Український півзахисник тричі потрапляв у заявку "чорних котів", але так і не дебютував в АПЛ.

Натомість українець провів 43 матчі за молодіжну команду англійського клубу U-21, у яких забив 16 голів та віддав 5 асистів.