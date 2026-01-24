Тутєров відзначився другим голом за свій новий клуб в англійському чемпіонаті

Український вінгер Тімур Тутєров відзначився другим голом за Ексетер Сіті.

У 28 турі Першої ліги Англії (третій англійський дивізіон) Тутєров відзначився голом у матчі проти Порт Вейла, який завершився перемогою команди українця з рахунком 3:1.

Для форварда це другий гол за нову команду. У попередньому турі він забив свій дебютний гол у грі проти Стівенеджа.

Нагадаємо, Ексетер Сіті орендував українця до кінця поточного сезону-2025/26.

Контракт 20-річного Тімура належить англійському Сандерленду. Угода розрахована до 30 червня 2027 року. Український півзахисник тричі потрапляв у заявку "чорних котів", але так і не дебютував в АПЛ.

Натомість українець провів 43 матчі за молодіжну команду англійського клубу U-21, у яких забив 16 голів та віддав 5 асистів.