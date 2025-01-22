Вже з футболкою: Фенербахче оголосив про фінальний етап переговорів із захисником ПСЖ
Мілан Шкріньяр
Фенербахче
Фенербахче оголосив про фінальний етап переговорів із захисником ПСЖ Міланом Шкріньяром.
Про це повідомляє пресслужба "канарок".
"Мілан Шкріньяр прибуде у Стамбул для проведення переговорів в межах трансферної кампанії у перерві сезону-2024/25", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у поточній кампанії на рахунку футболіста всього п'ять матчів у всіх турнірах за ПСЖ.
Словак приєднався до парижан влітку 2023 року на правах вільного агента. Попереднім клубом Мілана був Інтер.
Transfermarkt оцінює Шкріньяра у 15 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що у послугах захисника зацікавлений один з лондонських клубів.