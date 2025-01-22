Вже з футболкою: Фенербахче оголосив про фінальний етап переговорів із захисником ПСЖ

Фенербахче оголосив про фінальний етап переговорів із захисником ПСЖ Міланом Шкріньяром.

Про це повідомляє пресслужба "канарок".

"Мілан Шкріньяр прибуде у Стамбул для проведення переговорів в межах трансферної кампанії у перерві сезону-2024/25", – йдеться у повідомленні.

Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor. 💛💙 pic.twitter.com/IBzqVA2K3J — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025

Зазначимо, що у поточній кампанії на рахунку футболіста всього п'ять матчів у всіх турнірах за ПСЖ.

Словак приєднався до парижан влітку 2023 року на правах вільного агента. Попереднім клубом Мілана був Інтер.

Transfermarkt оцінює Шкріньяра у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що у послугах захисника зацікавлений один з лондонських клубів.