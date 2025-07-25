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Туран прокоментував виступ Очеретька в матчі з Бешикташем

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 10:03
Арда Туран
Арда Туран
Шахтар Донецьк

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран пояснив своє рішення випустити Олега Очеретька у стартовому складі на матч з Бешикташем (4:2).

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Щодо Очеретька. Ми проаналізували суперника, переглянули його фізичні дані, загальну дистанцію, наскільки він підходить під наш стиль і як він поводиться у тактичному плані – саме так і дійшли висновку випустити його.

Звісно, у нас є чудові "вісімки" – Педріньйо, Судаков, Бондаренко. Але я сказав своїй тренерській групі: якщо вже програвати, то роблячи правильні речі. І додав: якщо ми поступимося 0:5, то програємо 0:5, бо він справді заслуговував зіграти. Я також сказав це футболістам", – розповів Туран.

Зазначимо, що хавбек лише влітку повернувся з оренди у Карпатах, а на його позиції у стартовому складі експерти прогнозували появу Артема Бондаренка.

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Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступно відео голів та огляд матчу Бешикташ – Шахтар.

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос. 

Раніше підсумки матчу підбив форвард "орлів" Теммі Абрахам.

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