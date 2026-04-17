Тулуза не змогла втримати перемогу над Лансом у 30 турі Ліги 1

У п'ятницю, 17 квітня, стартував 30-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26, у першому матчі якого Тулуза розписала мирову з Лансом.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Вже на 6-й хвилині зустрічі забитим м'ячем відзначився Кассерес, а далі через 7 хвилин Кумбасса забив другий гол. Здавалося, що зустріч для "фіолетових" складалася позитивно, але вже на 17-й хвилині Гбоо отримав червону картку за грубу гру і команді довелося догравати вдесятьох.

У другому таймі господарі зуміли скористатися меншістю суперника та вирвали нічию, забивши два голи зусиллями Абдулахміда та Томассона.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

30 тур, 17 квітня

Ланс – Тулуза 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Кассерес, 0:2 – 13 Кумбасса, 1:2 – 61 Абдулхамід, 2:2 – 67 Томассон

Після цієї гри Ланс не зміг обігнати ПСЖ у турнірній таблиці та залишився на другому місці з 62 заліковими балами. А Тулуза посіла 10 місце, маючи 37 очок.

Нагадаємо, раніше у 29 турі Ліон з голом Яремчука переграв Лор'ян, а Лілль розгромив Тулузу.