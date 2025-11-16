Тухель оцінив силу Албанії перед матчем відбору на ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився очікуваннями від поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Албанії.

Його слова цитує сайт UEFA.

"З самого початку ми знали – Албанія та Сербія будуть серйозними суперниками. Це команди, які мають велику пристрасть до футболу і талановитих гравців, що виступають у провідних лігах та клубах. Албанія заслужила свій вихід у плей-оф, адже пропустила лише три м'ячі, два з яких ми забили їм", – сказав тренер.

Наставник наголосив, що його збірна не буде відходити від своєї структури у важливих матчах.

Англія вже демонструє переконливий виступ у кваліфікації ЧС-2026 – команда Тухеля достроково гарантувала собі перше місце у групі K з ідеальним результатом та без пропущених голів.

