Тухель оцінив силу Албанії перед матчем відбору на ЧС-2026
Томас Тухель
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився очікуваннями від поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Албанії.
Його слова цитує сайт UEFA.
"З самого початку ми знали – Албанія та Сербія будуть серйозними суперниками. Це команди, які мають велику пристрасть до футболу і талановитих гравців, що виступають у провідних лігах та клубах. Албанія заслужила свій вихід у плей-оф, адже пропустила лише три м'ячі, два з яких ми забили їм", – сказав тренер.
Наставник наголосив, що його збірна не буде відходити від своєї структури у важливих матчах.
Англія вже демонструє переконливий виступ у кваліфікації ЧС-2026 – команда Тухеля достроково гарантувала собі перше місце у групі K з ідеальним результатом та без пропущених голів.
