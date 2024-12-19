Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч проти Насьоналя

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін вийде у стартовому складі команди на матч перенесеного 8 туру Примейри проти Насьоналя.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Загалом Трубін відіграв у нинішньому сезоні 18 матчів, пропустив 14 голів та 8 разів залишив свої ворота "сухими".

Бенфіка наразі має 32 очки і йде третьою. Порту має 34 бали, а Спортинг – 36, але головні конкуренти зіграли всі 14 матчів чемпіонату.

Насьональ посідає 15-те місце, набравши за 13 матчів 12 балів.