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Трубін відреагував на те, що португальське видання назвало його росіянином

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 14:11
Трубін відреагував на те, що португальське видання назвало його росіянином
Анатолій Трубін
Getty Images

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін відреагував на помилку відомого португальського спортивного сайту A Bola, який назвав його росіянином.

Відповідний підпис він опублікував у соцмережі Instagram.

"Для всіх медіа — я українець", – написав Трубін.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч з 6 на 7 листопада. На своєму сайті видання опублікувало коментар 23-річного українця після гри з Баварією (0:1) в Лізі чемпіонів, де помилково вказало його національність як російську.

Відзначимо, що Анатолій Трубін приєднався до Бенфіки влітку 2023 року, перейшовши з Шахтаря. У поточному сезоні він провів 15 матчів за клуб, пропустив 11 м’ячів і в семи іграх зберіг свої ворота сухими.

У матчі проти Баварії Трубін зробив 9 сейвів та отримав найвищу оцінку за цю гру.

Баварія Бенфіка Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25

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