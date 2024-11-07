Трубін відреагував на те, що португальське видання назвало його росіянином

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін відреагував на помилку відомого португальського спортивного сайту A Bola, який назвав його росіянином.

Відповідний підпис він опублікував у соцмережі Instagram.

"Для всіх медіа — я українець", – написав Трубін.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч з 6 на 7 листопада. На своєму сайті видання опублікувало коментар 23-річного українця після гри з Баварією (0:1) в Лізі чемпіонів, де помилково вказало його національність як російську.

Відзначимо, що Анатолій Трубін приєднався до Бенфіки влітку 2023 року, перейшовши з Шахтаря. У поточному сезоні він провів 15 матчів за клуб, пропустив 11 м’ячів і в семи іграх зберіг свої ворота сухими.

У матчі проти Баварії Трубін зробив 9 сейвів та отримав найвищу оцінку за цю гру.