Відомий португальський спортивний сайт назвав Трубіна росіянином

Португальське видання A Bola назвало українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна "росіянином" після матчу 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти Баварії (0:1).

На своєму сайті видання опублікувало коментар 23-річного українця після гри з мюнхенським клубом, де помилково вказало його національність як російську.

"Російський воротар каже, що завжди намагається тримати свої ворота на нуль", – йдеться у статті на A Bola.

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Відзначимо, що Анатолій Трубін приєднався до Бенфіки влітку 2023 року, перейшовши з Шахтаря. У поточному сезоні він провів 15 матчів за клуб, пропустив 11 м’ячів і в семи іграх зберіг свої ворота сухими. У матчі проти Баварії Трубін зробив 9 сейвів.

Раніше повідомлялось, що Анатолій отримав найвищу оцінку за матч 4 туру Ліги чемпіонів Баварія – Бенфіка (1:0).