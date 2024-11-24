Вася Бісіклєта 2.0: зірковий одноклубник Трубіна забив шалений м'яч ударом через себе
Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія відзначився неймовірним забитим голом у грі Кубка Португалії проти Ештрелли Амадора.
36-річний аргентинець вдало підхопив м'яч у штрафному майданчику, перекинувши захисника, а потім вдарив через себе. Голкіпер був безсилий.
Також у цьому матчі Ді Марія відзначився хеттриком, забивши на 2, 5 та 18 хвилинах.
У підсумку, Бенфіка здобула впевнену перемогу над Ештреллою із рахунком 7:0.
Зазначимо, що український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін не брав участь у цій грі, просидівши 90 хвилин на лаві запасних.