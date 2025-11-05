Українська правда
Трубін та Судаков зіграють з перших хвилин проти Баєра у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 5 листопада 2025, 21:32
Бенфіка

Футболісти збірної України Анатолій Трубін і Георгій Судаков потрапили до основного складу Бенфіки на матч 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Баєра.

Для Судакова – це буде 13-та гра за Бенфіку у всіх турнірах. На його рахунку 2 голи та 2 асисти. Трубін зіграє свій 17-й поєдинок.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Наразі Бенфіка посідає 35-те місце у турнірній таблиці ЛЧ, Баєр йде 29-м.

