Два італійські топклуби цікавляться Санчо
Щонайменше три іменитих європейських клуби проявляють інтерес до вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.
Про це повідомляє TeamTalk.
За їхньою інформацією, йдеться про Астон Вілла та два італійських топклуби – Наполі та Мілан. Найбільший інтерес проявляють свіжоспечені чемпіони Італії, оскільки вони досі не знайшли гідної заміни Хвічі Кварацхелії, якого в січні поточного року продали в ПСЖ.
Нагадаємо, сезон-2024/25 Санчо провів у оренді в Челсі. Лондонський клуб був готовий викупити вінгера у Манчестер Юнайтед, якби той погодився на скорочення зарплати. Проте домовитися сторонам не вдалося, і Челсі виплатив 5 мільйонів штрафу за невикуп гравця.
У поточному сезоні на рахунку Санчо 5 голів і 10 асистів у 42 матчах за Челсі у всіх турнірах.