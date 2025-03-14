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Лідер Ліверпуля пропустить матч проти Ньюкасла у фіналі Кубку англійської ліги

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 13:06
Лідер Ліверпуля пропустить матч проти Ньюкасла у фіналі Кубку англійської ліги
Трент Александер-Арнольд
Getty images

Один з лідерів Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не зможе допомогти своїй команді в фінальному поєдинку Кубку ліги з Ньюкаслом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо із посиланням на Арне Слота.

Нідерландський фахівець підтвердив, що англієць пропустить певний проміжок часу через травму, яку отримав у матчі-відповіді 1\8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Очікується, що Трент повернеться на поле ближче до завершення сезону. У поточній кампанії захисник зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 7 результативних передач.

Матч між Ліверпулем та Ньюкаслом відбудеться у неділю, 16 березня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "червоні" віднімуть зарплату своєму футболісту на 650 відсотків.

Англія, Кубок Ліги Ліверпуль Ньюкасл Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

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