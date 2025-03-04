Зарплата зросте на 650%: Ліверпуль планує перепідписати контракт із 21-річним гравцем

Ліверпуль розпочав перемовини з 21-річним правим захисником Конором Бредлі щодо нового контракту.

Про це повідомляє The Sun.

Зазначається, що клуб намагатиметься зберегти футболіста, оскільки розглядає його як довгострокову заміну Тренту Александру-Арнольду. У Трента вже влітку завершується контракт і він близький до переходу в Реал Мадрид.

Мерсисайдці хочуть продовжити угоду з Бредлі до 2030 року, він отримуватиме 75 тисяч фунтів на тиждень. Наразі талановитий захисник має зарплату в 10 тисяч.

У поточному сезоні Конор провів за команду 22 матчі та віддав 2 результативні передачі. Наразі Ліверпуль впевнено очолює турнірну таблицю, маючи в активі 67 очок. У другого Арсенала 54 бала та гра в запасі.

Нагадаємо, невдовзі "червоні" зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником буде ПСЖ. Матч-відповідь запланований на 11 березня. У наступному етапі переможець цієї пари зустрінеться з Астон Віллою або Брюгге.