"Цього не станеться": Александер-Арнольд прокоментував новий контракт із Ліверпулем
Один із лідерів Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловився про переговори щодо нового контракту зі своїм клубом.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Я у цьому клубі вже 20 років, я підписав вже 5 чи 6 контрактів. Жоден з них не обговорювався публічно.
На цей раз цього також не станеться", – резюмував Трент.
Зазначимо, що чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року.
У поточному сезоні Трент зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких зміг віддати три результативні передачі.
Окрім Александера-Арнольда, влітку команду на правах вільних агентів можуть залишити також Вірджил ван Дейк та Мохамед Салах.
Втім, клуб все ж розпочав переговори із єгипетським форвардом.
Раніше повідомлялось, що Трент може піти з Ліверпуля до прямого конкурента "червоних" боротьбі за титул АПЛ.