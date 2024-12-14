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"Цього не станеться": Александер-Арнольд прокоментував новий контракт із Ліверпулем

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 13:13
Цього не станеться: Александер-Арнольд прокоментував новий контракт із Ліверпулем
Трент Александер-Арнольд
Фото Ліверпуль

Один із лідерів Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловився про переговори щодо нового контракту зі своїм клубом.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Я у цьому клубі вже 20 років, я підписав вже 5 чи 6 контрактів. Жоден з них не обговорювався публічно.

На цей раз цього також не станеться", – резюмував Трент.

Зазначимо, що чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року.

У поточному сезоні Трент зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких зміг віддати три результативні передачі.

Окрім Александера-Арнольда, влітку команду на правах вільних агентів можуть залишити також Вірджил ван Дейк та Мохамед Салах.

Втім, клуб все ж розпочав переговори із єгипетським форвардом.

Раніше повідомлялось, що Трент може піти з Ліверпуля до прямого конкурента "червоних" боротьбі за титул АПЛ.

Ліверпуль Трент Александер-Арнольд

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