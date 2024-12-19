Ліверпуль покращив фінансові умови нового контракту для свого захисника, за яким полює Реал

Ліверпуль запропонував 26-річному крайньому захиснику Тренту Александеру-Арнольду зарплату в розмірі 20 млн фунтів стерлінгів на рік, якщо він погодиться підписати чотирирічну угоду з клубом.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Однак, додає джерело, гравець вирішив відкласти цю пропозицію, оскільки до нього є інтерес з боку Реала.

Відомо, що мадридський клуб у січні проведе заплановану зустріч, під час якої буде обговорюватися можливий перехід Александера-Арнольда, оскільки він є головною трансферною ціллю для клубу.

Раніше сам футболіст висловився про переговори щодо нового контракту з "червоними". Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року.

У поточному сезоні Трент зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав три асисти.