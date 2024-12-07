Манчестер Сіті розпочав переговори із зіркою Ліверпуля
Трент Александер-Арнольд
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Манчестер Сіті розпочав роботу на трансферному ринку, націлившись на одну з головних зірок Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.
Про це повідомляє Caughtoffside.
"Містяни" вже розпочали попередні переговори із 26-річним англійцем.
Окрім Сіті у послугах Трента зацікавлені Реал, та Барселона.
Відзначимо, що діючий контракт захисника із "червоними" спливає влітку 2025 року.
У поточному сезоні Александер-Арнольд зіграв 17 матчів за Ліверпуль, в яких віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль хоче підписати новий контракт з іншим своїм захисником.