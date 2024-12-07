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Манчестер Сіті розпочав переговори із зіркою Ліверпуля

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 16:00
Манчестер Сіті розпочав переговори із зіркою Ліверпуля
Трент Александер-Арнольд
Getty images

Манчестер Сіті розпочав роботу на трансферному ринку, націлившись на одну з головних зірок Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомляє Caughtoffside.

"Містяни" вже розпочали попередні переговори із 26-річним англійцем.

Окрім Сіті у послугах Трента зацікавлені Реал, та Барселона.

Відзначимо, що діючий контракт захисника із "червоними" спливає влітку 2025 року.

У поточному сезоні Александер-Арнольд зіграв 17 матчів за Ліверпуль, в яких віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль хоче підписати новий контракт з іншим своїм захисником.

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Трент Александер-Арнольд

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