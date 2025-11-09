П’ятий в історії. Спаллетті підкорилося вражаюче досягнення в Серії А

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті досягнув позначки у 1000 набраних очок у Серії А.

Про це повідомляє Opta.

У суботу, 8 листопада, Ювентус у матчі 11 туру Серії А зіграв унічию 0:0 у дербі з Торіно. Для Спаллетті очко, набране у цьому поєдинку, стало ювілейним, 1000-м у кар'єрі в Серії А.

Він став лише п'ятим тренером у історії, якому підкорилася така позначка. До нього 1000 очк вдалося набрати Джованні Трапаттоні, Нерео Рокко, Нільсу Лідхольму та Массіміліано Аллегрі.

Для того, щоби набрати 1000 очок, Спаллетті знадобився 561 матч, які він провів на чолі Емполі, Сампдорії, Венеції, Удінезе, Роми, Інтера, Наполі та Ювентуса. Своє єдине чемпіонство 66-річний фахівець завоював у 2023 році з Наполі.

Топ-20 тренерів за кількістю набраних очок у історії Серії А: