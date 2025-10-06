Михайленко: Ми задоволені якістю гри та результатом

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко дав оцінку виступу команди на груповому етапі юнацького чемпіонату світу в Чилі.

Слова тренера наводить Футбол 360.

"Мені здається, тверда оцінка "добре", тому що, повірте, дуже важкі ігри були. Якщо просто подивитися навіть на трансферну вартість гравців – і у Парагваю в 3 рази більша, ніж у нас, і у Кореї. Всі команди тут дуже хорошого рівня. Нас приємно здивували наші гравці, тому що багато гравців або доволі довго не були в збірній, або взагалі вперше ми побачили деяких.

Нам дуже сподобалося, як швидко вони зрозуміли філософію нашу, як ми хочемо грати. Ми задоволені якістю гри і результатом. Ні в одній з ігор нам не було легко, але ми дотиснули. Головне – що ми переважали по грі всі команди, з якими ми грали. Це дуже важливо для того, щоб хлопці вірили в ідею, вірили один в одного. Це дуже важливий момент", – заявив Михайленко.