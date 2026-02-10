Юнацька збірна України U-18 зіграє два матчі проти Італії

Юнацька збірна України U-18 (гравці 2008 року народження) зіграє два товариські матчі з Італією. Поєдинки відбудуться в межах навчально-тренувального збору.

Про це повідомляє УАФ.

Підготовка команди до першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19) триватиме з 13 до 20 лютого та проходитиме в Римі. На стадіоні Riano Athletic Center підопічні Дмитра Михайленка проведуть два спаринги проти однолітків з Італії. Перша гра пройде 17 лютого, а друга зустріч – 19 лютого.

Розклад матчів збірної України U-18 в Італії

17.02. Італія – Україна. (15:30 за київським часом)

19.02. Італія – Україна. (12:00)

На збір до Італії головний тренер України U-18 Дмитро Михайленко викликав 22 виконавці.

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Кирило Хадасевич (Вольфсбург, Німеччина), Федір Ткаченко (Бетіс, Іспанія).

Кирило Хадасевич (Вольфсбург, Німеччина), Федір Ткаченко (Бетіс, Іспанія). Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Олександр Балакай (усі – Шахтар Донецьк), Данило Огороднік (Динамо Київ), Арсен Залипка (Рух Львів), Владислав Галій (Полісся Житомир), Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Микита Мельник (Наполі, Італія).

Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Олександр Балакай (усі – Шахтар Донецьк), Данило Огороднік (Динамо Київ), Арсен Залипка (Рух Львів), Владислав Галій (Полісся Житомир), Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Микита Мельник (Наполі, Італія). Півзахисники: Артем Зубрій (Шахтар Донецьк), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва – Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв Рух Львів), Ілля Кут'я (Гайдук, Хорватія), Максим Цимбалюк (Вісла, Польща).

Артем Зубрій (Шахтар Донецьк), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва – Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв Рух Львів), Ілля Кут'я (Гайдук, Хорватія), Максим Цимбалюк (Вісла, Польща). Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Матвій Боднар (Кривбас Кривий Ріг), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія), Віталій Глют (Чикаго Фаєр, США), Кірілл Сердюк (Штутгарт, Німеччина).

Нагадаємо, що у першому раунді кваліфікації Євро-2027 "синьо-жовті" зіграють у групі А3 з Чехією, Фінляндією та Естонією. Матчі проходитимуть з 25 по 31 березня у Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що юнацька збірна України U-15 стала переможцем турніру розвитку УЄФА.