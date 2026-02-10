Українська правда
Юнацька збірна України U-18 зіграє два матчі проти Італії

Сергій Шаховець — 10 лютого 2026, 13:50
Юнацька збірна України U-18 зіграє два матчі проти Італії
Юнацька збірна України U-18 (гравці 2008 року народження) зіграє два товариські матчі з Італією. Поєдинки відбудуться в межах навчально-тренувального збору.

Про це повідомляє УАФ.

Підготовка команди до першого раунду кваліфікації Євро-2027 (U-19) триватиме з 13 до 20 лютого та проходитиме в Римі. На стадіоні Riano Athletic Center підопічні Дмитра Михайленка проведуть два спаринги проти однолітків з Італії. Перша гра пройде 17 лютого, а друга зустріч – 19 лютого.

Розклад матчів збірної України U-18 в Італії

  • 17.02. Італія – Україна. (15:30 за київським часом)
  • 19.02. Італія – Україна. (12:00)

На збір до Італії головний тренер України U-18 Дмитро Михайленко викликав 22 виконавці.

Склад юнацької збірної України U-18

  • Воротарі: Кирило Хадасевич (Вольфсбург, Німеччина), Федір Ткаченко (Бетіс, Іспанія).
  • Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Олександр Балакай (усі – Шахтар Донецьк), Данило Огороднік (Динамо Київ), Арсен Залипка (Рух Львів), Владислав Галій (Полісся Житомир), Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Микита Мельник (Наполі, Італія).
  • Півзахисники: Артем Зубрій (Шахтар Донецьк), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва – Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв Рух Львів), Ілля Кут'я (Гайдук, Хорватія), Максим Цимбалюк (Вісла, Польща).
  • Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Матвій Боднар (Кривбас Кривий Ріг), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія), Віталій Глют (Чикаго Фаєр, США), Кірілл Сердюк (Штутгарт, Німеччина).

Нагадаємо, що у першому раунді кваліфікації Євро-2027 "синьо-жовті" зіграють у групі А3 з Чехією, Фінляндією та Естонією. Матчі проходитимуть з 25 по 31 березня у Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що юнацька збірна України U-15 стала переможцем турніру розвитку УЄФА.

