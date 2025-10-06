Визначився суперник збірної України U-20 в 1/8 фіналу ЧС-2025

Збірна України U-20 дізналася суперника в 1/8 фіналу ЧС-2025. "Синьо-жовті" зіграють проти однолітків з Іспанії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Матч відбудеться 7 жовтня в місті Вальпараїсо на стадіоні "Естадіо Еліас Фігероа Брандер". Точний старт гри буде визначено пізніше.

У Вальпараїсо на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.

Такі результати допомогли колективу Дмитра Михайленка виграти групу B.

Збірна Іспанії в групі С посіла третю позицію. "Фурія Роха" почала виступи з поразки Марокко (0:2), потім зіграла внічию з Мексикою (2:2) і переграла Бразилію (1:0).

Сітка плейоф ЧС-2025 U-20

Скріншот

У разі перемоги збірна України зіграє в 1/4 фіналу проти переможця пари Колумбія – Південна Африка.