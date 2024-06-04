Ребров: Німеччина стала сильнішою і вона один з фаворитів Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що Німеччина стала сильнішою порівняно з минулим спарингом і ця команда є одним з фаворитів на Євро-2024.

Про це він розповів у післяматччевому коментарі.

"Я думаю у кожної команди було своє завдання на гру. Я задоволений результатом, але було достатньо помилок в обороні. Треба працювати. Я казав команді перед грою вони зараз на 100% не готові і щоб грати проти такої команди треба бути готовим на всі 100, але це важливий спаринг для нас і я впевнений що він допоможе нам підготуватися до Євро.



Чому така схема? Бо ми готувалися до суперника, аналізували їхні попередні матчі проти Австрії та Туреччини. Вони гарно використовують коридори, тому ми намагалися їх закрити. Думаю це нам вдалося. Але у другому таймі далася взнаки втома і було важко протистояти. Але, я повторюсь, це дуже важливий спаринг для нас.

У порівнянні з тією грою, що ми грали рік тому я вважаю, що вони добавили. Може це тренер щось зробив, але я вважаю, що ця команда сильніша і вона один із фаворитів на Євро. Коли заповнений стадіон то всі грають на максимумі. Наші гравці гідно представили Україну. Це важливо для нас, для наших людей, вони побачили як ми боремося на полі і гравці передали дух нашої нації.

Щодо Зінченка на лівому фланзі захисту, то це було його завдання. Він так грає не тільки у нас він так грає і в Арсеналі. Він був дуже вмотивований та зіграв 90 хвилин.

Чи визначився я з номером 1? У нас є три товариські матчі до Євро, усі воротарі отримають ігрову практику і після цього ми визначимось, хто буде грати", — сказав наставник.