Тренер збірної Португалії: У нас з’явилося більше характеру і впевненості

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу команди в Лізі націй-2024/25.

Фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Я дуже пишаюся: фінали дуже важливі для перемоги, і потрібно вміти страждати. Ми вірили і проявили неймовірний характер, коли Іспанія забила двічі. У нас була можливість рости по ходу гри, і я думаю, що ми заслужили перемогу в Лізі Націй.

Ми не могли намагатися заволодіти м'ячем, не знаючи, як це зробити, і відкриваючи простір для Іспанії. Поступово ми показали, що у нас є чітке уявлення про те, як створити небезпеку і забити два голи. Гравці, які вийшли на заміну, допомогли досягти результату. Коли ми працюємо протягом понад 30 ігор, ми починаємо бачити впевненість, стійкість, довіру і якість. Це зовсім інша команда, ніж та, якою вона була тоді, коли я починав. У нас більше характеру і впевненості", – заявив Мартінес.