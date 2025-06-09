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Тренер збірної Португалії: У нас з’явилося більше характеру і впевненості

Олег Дідух — 9 червня 2025, 12:01
Тренер збірної Португалії: У нас з’явилося більше характеру і впевненості
Роберто Мартінес
Getty Images

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу команди в Лізі націй-2024/25.

Фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Я дуже пишаюся: фінали дуже важливі для перемоги, і потрібно вміти страждати. Ми вірили і проявили неймовірний характер, коли Іспанія забила двічі. У нас була можливість рости по ходу гри, і я думаю, що ми заслужили перемогу в Лізі Націй.

Ми не могли намагатися заволодіти м'ячем, не знаючи, як це зробити, і відкриваючи простір для Іспанії. Поступово ми показали, що у нас є чітке уявлення про те, як створити небезпеку і забити два голи. Гравці, які вийшли на заміну, допомогли досягти результату. Коли ми працюємо протягом понад 30 ігор, ми починаємо бачити впевненість, стійкість, довіру і якість. Це зовсім інша команда, ніж та, якою вона була тоді, коли я починав. У нас більше характеру і впевненості", – заявив Мартінес.

Нагадаємо, в неділю, 8 червня, Португалія в фіналі Ліги націй в серії пенальті обіграла Іспанію після нічиєї 2:2 в основний і додатковий час.

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