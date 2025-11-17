Гаттузо: Ми розвалилися при перших труднощах

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував розгромну поразку 1:4 від Норвегії у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Слова фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Провальний другий тайм? Не думаю, що це фізика. Вже через 30 секунд після початку другого тайму ми дозволили їм створити момент, потім почали відступати. Це не питання кондицій. Команда розвалилася ментально, і це найтривожніше. Ми перестали виходити з оборони так, як робили в першому таймі. Фраттезі перестав відкриватися широко. Зникли правильні рухи.

Вибачаємося перед уболівальниками, беремо на себе відповідальність. Для мене це була важлива гра: хотілося збільшити впевненість, зробити крок вперед. А замість цього ми розвалилися при перших труднощах. Так не можна", – заявив Гаттузо.