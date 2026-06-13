Тренер збірної Боснії і Герцеговини: Нічия з Канадою – найсправедливіший результат

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Сергей Барбарез поділився враженнями від матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти Канади.

Слова фахівця наводить пресслужба ФІФА.

"Мені потрібно підняти настрій у команді, тому що хлопці були трохи пригніченими. Нам бракувало балансу в грі, але загалом, думаю, це найсправедливіший результат. У нас був шанс повести 2:0, але ми також були дуже близькі до того, щоб пропустити двічі, тому нічия – закономірний підсумок. Загалом ми діяли занадто пасивно. Наш задум полягав у тому, щоб здивувати суперника, але реалізувати його належним чином нам не вдалося.

У нашій команді багато молодих гравців, яким бракує досвіду. Іноді, коли ми почуваємося надто впевнено, це призводить до певної пасивності та заважає нам діяти так, як потрібно. Це питання досвіду. На футболістів тиснула величезна відповідальність, адже це був їхній перший матч проти господарів чемпіонату світу. Ми боролися настільки добре, наскільки могли, тому зрештою я маю бути задоволений результатом", – заявив Барбарез.