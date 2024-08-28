Лейндерс: Ці шалені хлопці з Зальцбурга знову в Лізі чемпіонів!

Головний тренер Зальцбурга Пеп Лейндерс безмежно радий виходу в основний етап Ліги чемпіонів-2024/25.

Слова нідерландського фахівця наводить сайт УЄФА.

"Для мене особисто дуже важливо бути частиною найбільшого клубного турніру у футболі. Я сказав хлопцям, що вони повинні заслужити право грати в Лізі чемпоінів, і вони дійсно заслуговують на це.

Тепер ми можемо зосередитися на розвитку клубу. Хочеться мати можливість грати з найкращими командами та показувати, на що ми здатні. Не знаю, де ми будемо дивитися жеребкування у четвер. Для мене головного, що ми беремо в ньому участь. Ці шалені хлопці з Зальцбурга знову в Лізі чемпіонів!", — сказав Лейндерс.