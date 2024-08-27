Наставник Зальцбурга поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер Зальцбурга Пеп Лейндерс розповів, що очікує від другого матчу з київським Динамо у плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує сайт Liga portal.

"Виїзна перемога без пропущених голів була для нас дуже важливою. Але я хотів би ще раз підкреслити, що ми перебуваємо лише на середині шляху та ще нічого не досягли.

Буде важливо добре проаналізувати перший матч і уважно подивитися, де нам потрібно вдосконалюватися.

Другий матч у Зальцбурзі ми розглядаємо як абсолютно новий, де ми не можемо просто захистити результат першої зустрічі. Ми повинні грати так, як ми грали з Динамо, знову бути агресивними та залишатися вірними нашому стилю гри", — сказав Лейндерс.