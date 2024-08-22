Тренер Зальцбурга: В матчі з Динамо було все
ФК Ліверпуль
Головний тренер Зальцбурга Пеп Лейндерс прокоментував перемогу над Динамо в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Його слова наводить офіційний сайт клубу.
"Позаду тільки перша половина протистояння. Нам потрібно трохи розслабитись, адже в цьому матчі було все — моменти, в яких ми неймовірно грали на м’ячі та без нього, а також моменти, коли ми не знаходили правильний час для пресингу і втрачали м’ячі. Тим не менш, я задоволений результатом і грою хлопців!" — сказав Лейндерс.
Зальцбург переміг з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже наступного вівторка, 27 серпня.
Зазначимо, що Пеп Лейндерс — колишній асистент Юргена Клоппа в Ліверпулі.