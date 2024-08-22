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Тренер Зальцбурга: В матчі з Динамо було все

Ігор Чернявський — 22 серпня, 09:37
Тренер Зальцбурга: В матчі з Динамо було все
ФК Ліверпуль

Головний тренер Зальцбурга Пеп Лейндерс прокоментував перемогу над Динамо в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Позаду тільки перша половина протистояння. Нам потрібно трохи розслабитись, адже в цьому матчі було все моменти, в яких ми неймовірно грали на м’ячі та без нього, а також моменти, коли ми не знаходили правильний час для пресингу і втрачали м’ячі. Тим не менш, я задоволений результатом і грою хлопців!" — сказав Лейндерс.

Зальцбург переміг з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже наступного вівторка, 27 серпня.

Зазначимо, що Пеп Лейндерс — колишній асистент Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Динамо Київ РБ Зальцбург Ліга чемпіонів-2024/25 Пеп Лейндерс

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