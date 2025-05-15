Колишній асистент Клоппа, який провалився в Зальцбурзі, готовий очолити англійський клуб

Колишній головний тренер РБ Зальцбург Пепейн Лейндерс збирається повернутися на Туманний Альбіон.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, ексасистент Юргена Клоппа за часів його роботи в Ліверпулі готується до переговорів, в результаті яких він сподівається очолити Норвіч.

У травні минулого року було оголошено, що Лейндерс очолить РБ Зальцбург перед стартом сезону-2024/25. Проте 42-річний нідерландець протримався на своїй посаді лише півроку – у грудні 2024 року його відправили у відставку.

Норвіч у свою чергу вилетів з АПЛ за підсумками сезону-2021/22. І з того часу клуб з графства Норфолк не може повернутися до еліти англійського футболу. Команда завершила сезон-2024/25 на тринадцятому місці Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що Ліверпуль у перший же рік без Юргена Клоппа та його помічників став чемпіоном Англії. І колишній наставник привітав "червоних" із цим досягненням.

Раніше стало відомо, що Ліверпуль наблизився до підписання заміни Трента Александер-Арнольда.