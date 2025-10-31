Українська правда
Спаллетті: Мої слова про Наполі вирвали з контексту

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 19:10
Лучано Спаллетті
Новий головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті запевняє, що не давав обіцянки не тренувати жоден інший клуб після відходу з Наполі.

Слова фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Хочу сказати всім одну річ. Мої слова про Наполі, які вирвали з контексту – про завершення нашої співпраці й те, що я не вдягнув би форму іншої команди – стосувалися лише того сезону [2023/24]. Я пішов до президента й сказав, що буде краще, якщо він відпустить мене – але не для того, щоб піти в іншу команду. І я дотримався цієї обіцянки.

Але це не означає, що я мав припинити тренувати – після того сезону я просто прагнув отримати новий досвід. А тим, хто використовує ці слова, щоб мене атакувати, скажу: коли щось виривають із контексту, одразу видно, з якими намірами це робиться", – заявив тренер.

Нагадаємо, 30 жовтня Спаллетті очолив Ювентус. Влітку 2023 року він покинув Наполі після завоювання чемпіонства, а у серпні того ж року очолив збірну Італії.

