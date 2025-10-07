Екстренер збірної Польщі може очолити Казахстан

Новим головним тренером збірної Казахстану може стати колишній наставник збірної Польщі Міхал Пробеж.

Про це повідомляє Kanal Sportowy.

Збірна Казахстану не має постійного головного тренера з січня поточного року, коли було звільнено російського фахівця Станіслава Черчесова. Після цього його обов’язки виконували спершу Алі Алієв, а зараз – Талгат Байсуфінов.

Пробеж в червні поточного року подав у відставку з посади головного тренера збірної Польщі. Цю посаду він обіймав з вересня 2023 року та покинув її через конфлікт із лідером команди Робертом Левандовським.

Також у своїй тренерській кар’єрі 53-річний фахівець очолював Полонію, Відзев, Ягеллонію, ЛКС Лодзь, Аріс, Віслу, Велхатув, Лехію, Краковію та Брук-Бет Термаліку.