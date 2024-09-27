Шандрук – про нічию з Шахтарем: Я радий за хлопців, сьогодні вони зіграли непоганий матч

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував нічию з Шахтарем (1:1) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що він радий за своїх хлопців, бо команда зіграла непоганий матч.

Про це він розповів у післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Ми розуміємо, що грали проти Шахтаря. Як би там не було, це один з наших грандів, тому тут, напевно, я не буду лукавити.

Хоча дійсно гра так складалася – ми терпіли і могли навіть розраховувати на більше. Ми мали декілька непоганих швидких атак, але десь нам цієї сміливості трішки ще в цій грі не вистачило в завершальній стадії, бо в одного Луана тільки було дві нагоди в 2-му таймі, де він міг сам брати рішення на себе і завершувати, але не зробив цього. Але в цілому для нас це сьогодні важливо більше не як очко, а більше як позитивний імпульс в плані подальшого тренувального процесу і настрою команди, бо ми розуміємо, що ми десь не добрали трішки очок, і була, напевно, правильна критика. Це важливо. Я радий за хлопців, що сьогодні вони зіграли непогану в цілому гру. Можемо позитивно готуватися вже до наступного туру", – сказав Шандрук.

Нічия дозволила рівненському клубу набрати 6 очок, наразі команда посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

Зазначимо, що Шахтар і Верес у чемпіонаті України провели між собою 16 поєдинків: 12 перемог за "гірниками", 3 зустрічі завершилися внічию, 1 раз сильнішими були рівняни. Загальна різниця м'ячів: 30–9 на користь "оранжево-чорних".

Наступний матч "червоно-чорні" зіграють 5 жовтня проти Зорі. Початок – о 13:00 за київським часом.