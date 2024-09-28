Тренер Вереса: Розуміли, що матимемо проблеми, якщо будемо високо пресингувати Шахтар

Виконувач обов’язків головного тренера Вереса Олег Шандрук розповів, що його команда свідомо відмовилася від високо пресингу через побоювання залишити надто багато простору за спинами захисників.

Слова наставника рівнян наводить сайт Вереса.

"Шахтар дуже впевнено грає на м’ячі. Я навіть буквально вчора статистику бачив – з-поміж команд не топ-п’яти ліг Європи ця команда на першій позиції за якістю гри на м’ячі і виходом з-під пресингу. Дуже організована команда. Тому ми розуміли: якщо намагатися високо пресингувати суперника і розкриватися –матимемо проблеми. Зрозуміло, що намагалися грати у низькому блоці. Сподівалися на швидкі атаки і це спрацювало – ми зіграли з Шахтарем унічию", – сказав Шандрук.

Верес вдруге поспіль відібрав очки у Шахтаря в домашньому матчі чемпіонату України. Минулого сезону команда тоді ще Сергія Лавриненка зіграла з "гірниками" з аналогічним рахунком.