Тренер Тоттенгема – про Соланке: Він стане для нас справжнім скарбом
Домінік Солаке
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу поділився думкою про форварда команди Домініка Соланке.
Його слова передає клубний журналіст Alasdair Gold для Football London.
"Він дуже добре освоївся. Від нього ще багато чого можна чекати, тому що він отримав травму і не все показав. Він буде чудовим, я не маю жодних сумнівів.
Він зіграв за нас лише дві з невеликим гри. Але те, що я бачив... він стане для нас справжнім скарбом", – сказав Постекоглу.
У сезоні-2024/25 27-річний нападник зіграв 3 матчі на клубному рівні, результативними діями англієць не відзначився.
Нагадаємо, нещодавно "шпори" підписали Соланке за 65 мільйонів фунтів стерлінгів, що є рекордним показником для клубу. Контракт із форвардом підписано до кінця сезону-2029/30.