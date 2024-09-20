Тренер Тоттенгема – про Соланке: Він стане для нас справжнім скарбом

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу поділився думкою про форварда команди Домініка Соланке.

Його слова передає клубний журналіст Alasdair Gold для Football London.

"Він дуже добре освоївся. Від нього ще багато чого можна чекати, тому що він отримав травму і не все показав. Він буде чудовим, я не маю жодних сумнівів.

Він зіграв за нас лише дві з невеликим гри. Але те, що я бачив... він стане для нас справжнім скарбом", – сказав Постекоглу.