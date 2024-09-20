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Гварідола – про Де Брейне: Він може зіграти у матчі проти Арсенала

Володимир Кук — 20 вересня, 20:25
Гварідола – про Де Брейне: Він може зіграти у матчі проти Арсенала
Жузеп Гвардіола
ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що Кевін де Брейне зможе зіграти в матчі 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала Олександра Зінченка.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогодні Кевін почувається трохи краще, але не набагато. Він може бути задіяний у матчі проти Арсенала.

Завтра буде тренування, подивимося", – сказав Гвардіола.

У сезоні-2024/25 Де Брейне зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Зазначимо, що матч відбудеться у неділю, 22 вересня, у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок о 18:30 за київським часом.

Наразі Сіті посідає першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 12 очок за 4 матчі.

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