Гварідола – про Де Брейне: Він може зіграти у матчі проти Арсенала

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що Кевін де Брейне зможе зіграти в матчі 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала Олександра Зінченка.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогодні Кевін почувається трохи краще, але не набагато. Він може бути задіяний у матчі проти Арсенала. Завтра буде тренування, подивимося", – сказав Гвардіола.

У сезоні-2024/25 Де Брейне зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Зазначимо, що матч відбудеться у неділю, 22 вересня, у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок – о 18:30 за київським часом.

Наразі Сіті посідає першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 12 очок за 4 матчі.