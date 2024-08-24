Пушич прокоментував сенсаційну поразку від Олександрії
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував сенсаційну поразку від Олександрії у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає YouTube-канал "УПЛ ТБ".
"Я можу багато розповісти про гру, але в цьому не буде багато сенсу. Мені певною мірою важко повірити, що ми програли цю гру. Я схильний вважати, що все-таки ми більшою мірою подарували цю перемогу нашому опоненту.
Мене немає в чому звинувачувати свою команду. Ми віддали всіх себе, я бачив віддачу гравців, те, як вони поводилися на полі, як вони реагували на хід подій. В силу наших помилок ми не змогли перевернути гру. Ми подарували цю перемогу нашому супернику. Я дуже засмучений. Подібні явища не можуть траплятися з нами. Будемо багато думати про це", — сказав Пушич.
Зазначимо, що за 4 тури в підопічних Маріно Пушича 6 очок. У першій зустрічі донецький клуб на виїзді розгромив полтавську Ворсклу, у другому турі мінімально програв Поліссю, а у третьому поєдинку не без проблем переміг Лівий берег.