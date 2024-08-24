Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував сенсаційну поразку від Олександрії у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає YouTube-канал "УПЛ ТБ".

"Я можу багато розповісти про гру, але в цьому не буде багато сенсу. Мені певною мірою важко повірити, що ми програли цю гру. Я схильний вважати, що все-таки ми більшою мірою подарували цю перемогу нашому опоненту.

Мене немає в чому звинувачувати свою команду. Ми віддали всіх себе, я бачив віддачу гравців, те, як вони поводилися на полі, як вони реагували на хід подій. В силу наших помилок ми не змогли перевернути гру. Ми подарували цю перемогу нашому супернику. Я дуже засмучений. Подібні явища не можуть траплятися з нами. Будемо багато думати про це", — сказав Пушич.