Пушич анонсував нові трансфери Шахтаря
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич очікує гарні новини щодо можливого підсилення команди.
Про це тренер розповів у коментарі пресслужба "гірників".
"Що стосується трансферів, ми завжди зайняті тим, щоб покращуватися. Це також, звичайно, частина нашої роботи.
Ми зайняті зараз цим. Ми очікуємо, що, можливо, через тиждень у нас з’являться якісь гарні новини", — сказав Пушич.
Нещодавно повідомлялося, що півзахисник Шахтаря Педріньйо, який з початку повномасштабного вторгнення виступав у оренді в Атлетико Мінейро, невдовзі повернеться в український клуб.