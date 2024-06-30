Пушич анонсував нові трансфери Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич очікує гарні новини щодо можливого підсилення команди.

Про це тренер розповів у коментарі пресслужба "гірників".

"Що стосується трансферів, ми завжди зайняті тим, щоб покращуватися. Це також, звичайно, частина нашої роботи.

Ми зайняті зараз цим. Ми очікуємо, що, можливо, через тиждень у нас з’являться якісь гарні новини", — сказав Пушич.