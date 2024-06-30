Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Пушич анонсував нові трансфери Шахтаря

Олександр Булава — 30 червня, 13:32
Пушич анонсував нові трансфери Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич очікує гарні новини щодо можливого підсилення команди.

Про це тренер розповів у коментарі пресслужба "гірників".

"Що стосується трансферів, ми завжди зайняті тим, щоб покращуватися. Це також, звичайно, частина нашої роботи.

Ми зайняті зараз цим. Ми очікуємо, що, можливо, через тиждень у нас з’являться якісь гарні новини", — сказав Пушич.

Нещодавно повідомлялося, що півзахисник Шахтаря Педріньйо, який з початку повномасштабного вторгнення виступав у оренді в Атлетико Мінейро, невдовзі повернеться в український клуб.

Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Маріно Пушич

Футбольні трансфери

Дуже задоволений, що я тут: бразильський захисник про перехід у Полісся
Брайтон за 30 млн фунтів підпише вінгера Ньюкасла
Челсі готує трансфер захисника з МЛС
Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Баварії
Мілан узгодив трансфер півзахисника збірної Франції

Останні новини