Педріньйо невдовзі повернеться в Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо, який з початку повномасштабного вторгнення виступав у оренді в Атлетико Мінейро, невдовзі повернеться в український клуб.

Про це повідомляє Ge Globo.

Зазначається, що у неділю, 30 червня, бразилець зіграє останній матч за свою команду проти Атлетико Гояніенсе, після чого відправиться у табір "гірників".

За час перебування в Атлетико Мінейро він зіграв 57 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 4 гольові передачі.

Нагадаємо, бразильський вінгер у лютому цього року підписав із Шахтарем новий контракт на 5 років. Згодом, агент футболіста заявив про варіант із продовженням кар'єри в бразильському Сан-Паулу.