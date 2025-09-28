Українська правда
Туран: Не маю чим дорікнути своїм гравцям

Олег Дідух — 28 вересня 2025, 23:39
Головний тренер Шахтаря Арда Туран зізнався, що задоволений перемогою 4:0 над Рухом у 7 турі УПЛ.

Слова турецького фахівця наводить Трибуна.

"Дуже гарна гра у нашому виконанні з різних ракурсів. Ми вдалися сьогодні до деяких змін – більшою мірою саме в атакувальній фазі. Я дійсно був радий спостерігати сьогоднішню гру. Я вважаю, що ми повернулися до наших налаштувань, які повинні бути нашими за замовчуванням.

Це була справді наша гра, яку ми намагаємося сповідувати. Я напряму кажу своїм гравцям, якщо мені щось не подобається з того, що вони роблять, чи не виконують якісь мої вказівки. Сьогодні я не маю в чому їм дорікнути", – заявив Туран.

Нагадаємо, перемога над Рухом дозволила Шахтарю очолити турнірну таблицю УПЛ.

