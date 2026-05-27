Зірковий голкіпер збірної Данії оголосив про закінчення кар'єри

Голкіпер шотландського Селтіка та збірної Данії Каспер Шмейхель розповів, що завершує кар'єру футболіста.

Про це він заявив в інтерв'ю TV 2 Sport.

Причиною такого рішення стала травма плеча, яка вибила його із ігрового ритму на тривалий термін. Востаннє досвідчений воротар виходив на футбольне поле ще 22 лютого 2026 року, коли зіграв проти Гіберніана (поразка 1:2).

30 червня 2026-го у Шмейхеля спливає контракт із клубом із Глазго.

"Коли мій контракт із Селтіком закінчиться у червні, я завершу активну футбольну кар'єру. Це рішення було ухвалене за мене. Я консультувався з різними хірургами та експертами щодо плеча, і вони сказали, що не варто розраховувати на повернення до топфутболу. Я багато думав, але вважаю, що зараз правильний час", – сказав Каспер.

У середині березня цього року Шмейхель заявляв, що перенесе дві операції та буде без футболу близько року.

Нагадаємо, що Каспер виступав за Селтік із літа 2024-го. У футболці "кельтів" провів 88 ігор (96 пропущених голів та 37 матчів на нуль). У своєму останньому в кар'єрі сезоні-2024/25 Шмейхель пропустив 49 м'ячів у 39 поєдинках, а також провів 13 "сухих" зустрічей.

Також за своє футбольне життя пограв за Манчестер Сіті, Бері, Андерлехт, Лідс, Ніццу, Лестер та інші клуби. Із Лестром здобув усі можливі англійські трофеї, став переможцем Чемпіоншипу-2013/14, а також завоював три титули з Селтіком.

Має за своєю спиною 120 ігор за збірну Данії.