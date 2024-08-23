Тренер Сельти повторив унікальне досягнення в Ла Лізі

Головний тренер іспанської Сельти Клаудіо Хіральдес повторив унікальне досягнення екснаставника цієї команди Віктора Фернандеса.

Про це повідомляє OptaJose.

У матчі 2 туру Ла Ліги підопічні Хіральдеса вдома перемогли Валенсію. Таким чином Сельта під його керівництвом не програла жодного із семи перших домашніх матчів (5 перемог + 2 нічиї) в іспанському чемпіонаті.

Раніше це вдавалося лише Фернандесу в 1998 році. Тоді на рахунку його команди було 4 перемоги та 3 мирові.

7 - Claudio Giráldez has not lost any of his seven games at Balaídos in @LaLigaEN (W5 D2), becoming the first Celta Vigo coach to go unbeaten in his first seven home games in the competition since Víctor Fernández in 1998 (W4 D3).



Solid. pic.twitter.com/EqVStB3Rdp — OptaJose (@OptaJose) August 23, 2024

Нагадаємо, 36-річний Клаудіо очолив Сельту в травні 2024 року. За цей час його команда зіграла 12 матчів у іспанському чемпіонаті, здобула 7 перемог та 2 нічиї, ще 3 гри завершились поразкою.